В Гатчинской межрайонной больнице появился уникальный аппарат для анализа крови

Столица Ленобласти стала первой в России, где установлен такой биохимический аппарат.
В Гатчинской межрайонной больнице появился уникальный биохимический аппарат для анализа крови. Проводить медицинские исследования комплекс может круглосуточно, поделились в пресс-службе администрации Ленинградской области.
При этом общий вес оборудования довольно внушительный — около тонны. Благодаря производительности аппарата, медики могут обрабатывать порядка тысячи пробирок с материалом ежедневно.
На данный момент в России всего два таких аппарата. Поставленный в Гатчинскую межрайонную больницу стал первым.
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25.03.2024 26