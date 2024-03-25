В Гатчинской межрайонной больнице появился уникальный аппарат для анализа крови

Столица Ленобласти стала первой в России, где установлен такой биохимический аппарат.

В Гатчинской межрайонной больнице появился уникальный биохимический аппарат для анализа крови. Проводить медицинские исследования комплекс может круглосуточно, поделились в пресс-службе администрации Ленинградской области.

При этом общий вес оборудования довольно внушительный — около тонны. Благодаря производительности аппарата, медики могут обрабатывать порядка тысячи пробирок с материалом ежедневно.

На данный момент в России всего два таких аппарата. Поставленный в Гатчинскую межрайонную больницу стал первым.