В Синявино мужчина набросился с ножом на соседку и ее двоих детей

У пострадавших зафиксированы множественные ножевые ранения. 62-летний агрессор задержан.

Полиция выясняет обстоятельства бытовой ссоры между жильцами коммунальной квартиры в Кировском районе, которая едва не обернулась трагедией.

ЧП произошло накануне вечером в поселке Синявино. 62-летний мужчина повздорил с соседкой и взялся за нож.

Из коммунальной квартиры с множественными ножевыми ранениями госпитализированы 53-летняя женщина и двое несовершеннолетних — в возрасте 15 и 16 лет, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас агрессор задержан и объясняет полицейским причины своей ярости.