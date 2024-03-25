В Синявино мужчина набросился с ножом на соседку и ее двоих детей

У пострадавших зафиксированы множественные ножевые ранения. 62-летний агрессор задержан.
Полиция выясняет обстоятельства бытовой ссоры между жильцами коммунальной квартиры в Кировском районе, которая едва не обернулась трагедией.
ЧП произошло накануне вечером в поселке Синявино. 62-летний мужчина повздорил с соседкой и взялся за нож.
Из коммунальной квартиры с множественными ножевыми ранениями госпитализированы 53-летняя женщина и двое несовершеннолетних — в возрасте 15 и 16 лет, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сейчас агрессор задержан и объясняет полицейским причины своей ярости.
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