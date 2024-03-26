В суд доставили восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

В Басманный суд Москвы доставили восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Подозреваемого зовут Алишер Касимов, ему 32 года. По данным некоторых СМИ, он сдавал квартиру в подмосковном Путилково непосредственным участникам теракта, которую те превратили в свою базу.

СКР просит его арестовать. Меру пресечения изберут в ближайшее время.

Ранее Басманный суд арестовал четверых исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позже были отправлены под стражу трое предполагаемых соучастников нападавших: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов.

По последним данным СКР, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека.