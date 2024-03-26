Число погибших в «Крокус сити холле» выросло до 139

Число погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» выросло до 139, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Опознаны тела 75 человек. Среди погибших – трое детей. Опознания погибших продолжаются.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» — в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Все четверо исполнителей теракта арестованы. Позже задержаны еще три человека, которые предоставили исполнителям машину, квартиру и деньги.