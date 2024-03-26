21-летний иностранец, устроивший стрельбу у ТЦ в Петербурге, заключен в СИЗО

На суде молодой человек заявил, что достал и применил пистолет, дабы помочь друзьям во время драки.

Один из участников массового побоища у ТЦ «Пик» в Петербурге отправлен в СИЗО. 21-летний иностранец в разгар потасовки достал и применил травматический пистолет.

На заседании суда дебошир заявил, что выстрелом из пистолета хотел остановить драку, в которой били его товарищей. Однако суд такой аргумент не устроил. До 24 мая обвиняемый в хулиганстве с применением оружия пробудет под стражей.

Момент, как молодой человек достает пистолет и стреляет в воздух, попал на видео.