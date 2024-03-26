Семья из Мурино поборется за звание лучшей в финале всероссийского конкурса

Семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков вышла в финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли три педагогические династии из СЗФО: семья Юзвик из Ленинградской области и Минеевы и Костицыны из Санкт-Петербурга.

Ранее семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья ― хранитель традиций». Они представили звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет.

В 2020 году победу в конкурсе также одержали супруги из Тосненского района — Александр и Анна Кацель. В семье воспитывается шестеро детей. В 2021 году победу во всероссийском конкурсе одержала семья из Красноборского городского поселения. Семейный стаж супругов – 9 лет, они воспитывают четырех детей. А 2023 году семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций».