День войск национальной гвардии РФ: как появилась Росгвардия, какие традиции свойственны празднику?

Автор: Маргарита Константинова
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Каждый год, начиная с 2017-го, 27 марта проходит День войск национальной гвардии РФ. В задачи Росгвардии входит обеспечение общественной безопасности и порядка внутри нашей страны. В 2024 году торжество выпало на среду. Рассказываем, как появилась силовая структура и какие традиции присущи праздничной дате.

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Источник: «РИА Новости», автор — Евгений Биятов

С 16 января 2017 году по указу Владимира Путина в России появился День войск национальной гвардии Российской Федерации — 27 марта. Дата выбрана неслучайно. С 1996 по 2017 года в нашей стране именно на это число выпадал День внутренних войск МВД России, от которых взяла своё начало Росгвардия. Для сохранения преемственности воинских традиций дату оставили неизменной. В обязанности представителей силовой структуры входит поддержание правопорядка в России, обеспечение внутренней безопасности страны и охрана важнейших объектов на её территории.

Предыстория возникновения

Росгвардия в том виде, в котором есть сейчас, появилась благодаря исторической реорганизации. Редакция ivbg.ru её стадии развития условно разделила на три этапа, по формам государственного устройства.

Российская империя

Фундамент праздничной даты заложен ещё в 19-м столетии. Тогда император Всероссийский Александра I, которого за заслуги перед государством прозвали «Благословенный», организовал новое формирование армейского типа — инспекция внутренней стражи. Это произошло в 1811 году, как раз 27 марта, правда по старому стилю. Батальоны внутренней стражи образовались из имевшихся рот и команд, которые по указу правителя были передислоцированы в главные города губерний. Так появилась одна из важнейших составляющих защитных систем нашей страны того времени. С 1816 года произошло слияние внутренних губернских батальонов и уездных инвалидных команд, которые образовали Отдельный корпус внутренней стражи. Подразделение занималось несением караульной службы, сопровождением арестантов, поимкой беглых и дезертиров, усмирением народных волнений, отбором и обучением рекрутов, исполнением судебных приговоров, борьбой с контрабандой, спасательными действиями при стихийных бедствиях и многим другим. Воинское формирование использовали в качестве резерва полевых войск. Внутренняя стража участвовала в борьбе с наполеоновской Францией в 1812 году, а также в Крымской войне 1853–1856 годов.
После упразднения Отдельного корпуса внутренней стражи в 1864 году задачи подразделения были возложены на местные войска. Тогда же появилась конкретика по их составу и подчинённости. По совместительству были созданы военные округа.
С возникновением в 1886-ом конвойной стражи местные войска перестали конвоировать арестантов. В итоге оба формирования стали действующей силой российского государства, которые отвечали за внутреннюю безопасность.

РСФСР и Советский Союз

Октябрьская революция 1917 года привела к появлению особых отрядов Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК стала «карающим мечом», так как на неё легли обязанности по устранению вооружённых выступлений контрреволюции против Советской власти, снижению уровня напряжённости в классовой борьбе и прочее. Силовая структура советского периода несколько раз перестраивалась и меняла название. Однако основная задача — обеспечение национальной безопасности, оставалось.
Как менялось название службы безопасности в первой половине XX века:
  • войска внутренней охраны республики (войска ВОХР) — с 28 мая 1919 года;
  • войска внутренней службы (ВНУС) — с начала сентября 1920 года;
  • войска Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР — с 1922 года;
  • войска Особого государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР — с 1923 года;
  • внутренняя охрана НКВД СССР — с 1934 года;
  • внутренние войска НКВД СССР — с 1937 года.
В годы ВОВ НКВД сыграло особую роль. Сотрудники ведомства участвовали в боях против врага, обеспечивали охрану тыла Красной армии, охраняли коммуникации и объекты промышленности, конвоировали военнопленных, вели борьбу с диверсантами и шпионами, а также дезертирством и бандитизмом, осуществляли контроль за соблюдением прифронтового режима, решали и другие задачи, которые им были не свойственны. Активно помогали в организации и расширении партизанской деятельности. За НКВД числится перебои в работе радиотехнических средств противника. Под их контролем проходила охрана проведения международных конференций и передвижение правительственных делегаций, которые участвовали в антигитлеровской коалиции.
С окончанием войны внутренние войска несколько раз переходили из одного ведомства в другое. С 1946-го из формирования выделили спецчасти, на которых возложили охрану научных и исследовательских учреждений, а также предприятий атомной промышленности и ракетостроения. А с 1966 года в составе внутренних войск появились специальные моторизованные части милиции (СМЧМ). За ними закрепили защиту общественного порядка в населённых пунктах, а также борьбу с уличной преступностью.
Силы внутренних войск принимали участие в ликвидации последствий аварии на комбинате «Маяк» 1957 года и чернобыльской катастрофы 1986-го. Их задействовали в решении интернациональных задач во время гражданской войны в Афганистане. На внутреннее воинское подразделение возложили устранение последствий этнических конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье.

Российская Федерация

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Источник: «Известия», автор — Эдуард Корниенко
После развала Союза внутренние войска стали частью МВД России. Тогда помимо исторически заложенных задач по сохранению правопорядка в стране и прочего, формирование взялось за отслеживание и противодействие попыткам насильственного свержения конституционного строя. Оно пресекало деятельность незаконных вооруженных объединений на территории страны. И, конечно, противостояло терроризму.

Для повышения эффективности в решении этих задач 5 апреля 2016 года в России организовали Федеральную службу войск национальной гвардии. Сейчас в Росгвардию входят силы специального и оперативного назначения, которые позволяют быстро и эффективно реагировать на акты агрессии внутри страны. Среди них: СОБР, ОМОН, регулярные части внутренних войск, вневедомственная охрана, спецподразделения, в число которых входит и «Кадыровский спецназ», подразделения по контролю в сфере оборота оружия, а также охранной деятельности, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, авиационные подразделения МВД и ФГУП «Охрана».

Главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ с начала её основания является Виктор Золотов. В соответствии с ФЗ №226 от 3 июля 2016 года руководство осуществляет действующий президент России.

Чем Росгвардия отличается от полиции?

Росгвардейцы и полицейские несут ответственность за разные области общественной безопасности. Деятельность Росгвардии направлена на обеспечение общественного порядка и территориальной обороны России, то есть фокус внимания стоит на обороне страны. Она ориентирована на тяжелые случаи, требующие военного решения. Тогда как полиция отвечает за обеспечение общественной безопасности в мирное время, пресечение преступности и расследование преступлений. Простыми словами — трудится на гражданском уровне, являясь более общедоступной для простых людей.
Росгвардия напрямую подчиняется президенту, полиция входит в состав Министерства внутренних дел. Росгвардия имеет право применять оружие без предупреждения при выполнении военных операции или в случае угрозы жизни людей. Полиции доступно только служебное оружие, которым можно воспользоваться исключительно после предупреждения.

Традиции Дня войск национальной гвардии РФ

Праздник отмечают всё сотрудники Росгвардии — действующие, ветераны и даже курсанты. Обычно 27 марта отличившихся бойцов награждают и повышают в званиях. При управлениях могут устроить концерт или встречу с заслуженными экс-работниками сферы.
В день тожества росгвардейцы по традиции возлагают цветы к мемориалам погибших сослуживцев и устраивают минуты молчания.

С профессиональным праздником бойцов поздравил Владимир Путин.

«Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», — озвучил российский лидер в своём обращении по случаю Дня войск национальной гвардии.
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