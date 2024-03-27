Каждый год, начиная с 2017-го, 27 марта проходит День войск национальной гвардии РФ. В задачи Росгвардии входит обеспечение общественной безопасности и порядка внутри нашей страны. В 2024 году торжество выпало на среду. Рассказываем, как появилась силовая структура и какие традиции присущи праздничной дате.

С 16 января 2017 году по указу Владимира Путина в России появился День войск национальной гвардии Российской Федерации — 27 марта. Дата выбрана неслучайно. С 1996 по 2017 года в нашей стране именно на это число выпадал День внутренних войск МВД России, от которых взяла своё начало Росгвардия. Для сохранения преемственности воинских традиций дату оставили неизменной. В обязанности представителей силовой структуры входит поддержание правопорядка в России, обеспечение внутренней безопасности страны и охрана важнейших объектов на её территории.

Предыстория возникновения Росгвардия в том виде, в котором есть сейчас, появилась благодаря исторической реорганизации. Редакция ivbg.ru её стадии развития условно разделила на три этапа, по формам государственного устройства. Российская империя

Фундамент праздничной даты заложен ещё в 19-м столетии. Тогда император Всероссийский Александра I, которого за заслуги перед государством прозвали «Благословенный», организовал новое формирование армейского типа — инспекция внутренней стражи. Это произошло в 1811 году, как раз 27 марта, правда по старому стилю. Батальоны внутренней стражи образовались из имевшихся рот и команд, которые по указу правителя были передислоцированы в главные города губерний. Так появилась одна из важнейших составляющих защитных систем нашей страны того времени. С 1816 года произошло слияние внутренних губернских батальонов и уездных инвалидных команд, которые образовали Отдельный корпус внутренней стражи. Подразделение занималось несением караульной службы, сопровождением арестантов, поимкой беглых и дезертиров, усмирением народных волнений, отбором и обучением рекрутов, исполнением судебных приговоров, борьбой с контрабандой, спасательными действиями при стихийных бедствиях и многим другим. Воинское формирование использовали в качестве резерва полевых войск. Внутренняя стража участвовала в борьбе с наполеоновской Францией в 1812 году, а также в Крымской войне 1853–1856 годов.

После упразднения Отдельного корпуса внутренней стражи в 1864 году задачи подразделения были возложены на местные войска. Тогда же появилась конкретика по их составу и подчинённости. По совместительству были созданы военные округа.

С возникновением в 1886-ом конвойной стражи местные войска перестали конвоировать арестантов. В итоге оба формирования стали действующей силой российского государства, которые отвечали за внутреннюю безопасность.

РСФСР и Советский Союз

Октябрьская революция 1917 года привела к появлению особых отрядов Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК стала «карающим мечом», так как на неё легли обязанности по устранению вооружённых выступлений контрреволюции против Советской власти, снижению уровня напряжённости в классовой борьбе и прочее. Силовая структура советского периода несколько раз перестраивалась и меняла название. Однако основная задача — обеспечение национальной безопасности, оставалось.

Как менялось название службы безопасности в первой половине XX века: войска внутренней охраны республики (войска ВОХР) — с 28 мая 1919 года;

войска внутренней службы (ВНУС) — с начала сентября 1920 года;

войска Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР — с 1922 года;

войска Особого государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР — с 1923 года;

внутренняя охрана НКВД СССР — с 1934 года;

внутренние войска НКВД СССР — с 1937 года.

В годы ВОВ НКВД сыграло особую роль. Сотрудники ведомства участвовали в боях против врага, обеспечивали охрану тыла Красной армии, охраняли коммуникации и объекты промышленности, конвоировали военнопленных, вели борьбу с диверсантами и шпионами, а также дезертирством и бандитизмом, осуществляли контроль за соблюдением прифронтового режима, решали и другие задачи, которые им были не свойственны. Активно помогали в организации и расширении партизанской деятельности. За НКВД числится перебои в работе радиотехнических средств противника. Под их контролем проходила охрана проведения международных конференций и передвижение правительственных делегаций, которые участвовали в антигитлеровской коалиции.

С окончанием войны внутренние войска несколько раз переходили из одного ведомства в другое. С 1946-го из формирования выделили спецчасти, на которых возложили охрану научных и исследовательских учреждений, а также предприятий атомной промышленности и ракетостроения. А с 1966 года в составе внутренних войск появились специальные моторизованные части милиции (СМЧМ). За ними закрепили защиту общественного порядка в населённых пунктах, а также борьбу с уличной преступностью.

Силы внутренних войск принимали участие в ликвидации последствий аварии на комбинате «Маяк» 1957 года и чернобыльской катастрофы 1986-го. Их задействовали в решении интернациональных задач во время гражданской войны в Афганистане. На внутреннее воинское подразделение возложили устранение последствий этнических конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье.

Российская Федерация

После развала Союза внутренние войска стали частью МВД России. Тогда помимо исторически заложенных задач по сохранению правопорядка в стране и прочего, формирование взялось за отслеживание и противодействие попыткам насильственного свержения конституционного строя. Оно пресекало деятельность незаконных вооруженных объединений на территории страны. И, конечно, противостояло терроризму.

Для повышения эффективности в решении этих задач 5 апреля 2016 года в России организовали Федеральную службу войск национальной гвардии. Сейчас в Росгвардию входят силы специального и оперативного назначения, которые позволяют быстро и эффективно реагировать на акты агрессии внутри страны. Среди них: СОБР, ОМОН, регулярные части внутренних войск, вневедомственная охрана, спецподразделения, в число которых входит и «Кадыровский спецназ», подразделения по контролю в сфере оборота оружия, а также охранной деятельности, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, авиационные подразделения МВД и ФГУП «Охрана». Главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ с начала её основания является Виктор Золотов. В соответствии с ФЗ №226 от 3 июля 2016 года руководство осуществляет действующий президент России. Чем Росгвардия отличается от полиции?

Росгвардейцы и полицейские несут ответственность за разные области общественной безопасности. Деятельность Росгвардии направлена на обеспечение общественного порядка и территориальной обороны России, то есть фокус внимания стоит на обороне страны. Она ориентирована на тяжелые случаи, требующие военного решения. Тогда как полиция отвечает за обеспечение общественной безопасности в мирное время, пресечение преступности и расследование преступлений. Простыми словами — трудится на гражданском уровне, являясь более общедоступной для простых людей.

Росгвардия напрямую подчиняется президенту, полиция входит в состав Министерства внутренних дел. Росгвардия имеет право применять оружие без предупреждения при выполнении военных операции или в случае угрозы жизни людей. Полиции доступно только служебное оружие, которым можно воспользоваться исключительно после предупреждения.

Традиции Дня войск национальной гвардии РФ

Праздник отмечают всё сотрудники Росгвардии — действующие, ветераны и даже курсанты. Обычно 27 марта отличившихся бойцов награждают и повышают в званиях. При управлениях могут устроить концерт или встречу с заслуженными экс-работниками сферы.

В день тожества росгвардейцы по традиции возлагают цветы к мемориалам погибших сослуживцев и устраивают минуты молчания.