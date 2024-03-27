В Латвии заявили, что страны НАТО не готовы отправлять войска на Украину

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Инициатива президента Франции о вводе военного контингента плохо подготовлена, заявила премьер республики.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что страны НАТО не готовы к отправке своих военнослужащих на Украину. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона «не была хорошо подготовлена», заявила глава правительства республики.

Впрочем, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявлял, что французских военных все же перебрасывают на Украину.

Вам будет интересно
В Латвии заявили, что страны НАТО не готовы отправлять войска на Украину франция, Украина, нато, Латвия
Французские военные в зоне СВО будут приоритетной целью российской армии — Небензя
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН. Французские военнослужащие в зоне проведения спецоперации будут не только законной, но и приоритетной...
22.03.2024 137
Автор