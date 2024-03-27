В Латвии заявили, что страны НАТО не готовы отправлять войска на Украину

Инициатива президента Франции о вводе военного контингента плохо подготовлена, заявила премьер республики.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что страны НАТО не готовы к отправке своих военнослужащих на Украину. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона «не была хорошо подготовлена», заявила глава правительства республики.
Впрочем, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявлял, что французских военных все же перебрасывают на Украину.
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22.03.2024 137