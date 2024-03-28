Родные участников СВО совершили более 100 тысяч поездок на общественном транспорте Ленобласти

В Ленобласти участникам СВО и их семьям предоставляются различные меры поддержки, в том числе льготный проезд в общественном транспорте.
За 2023 год члены семей участников СВО совершили на общественном транспорте Ленобласти 101 472 поездки, рассказал председатель комтранса Михаил Присяжнюк.
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13.03.2024 188
Напомним, возможность оформить Единый социальный проездной билет для льготного проезда в общественном транспорте доступна супругам, детям, родителям и опекунам участников СВО. Заявления принимаются в филиалах Центра социальной защиты населения, а также в МФЦ. С 1 января 2024 года стоимость билета — 453 рубля в месяц.
Ранее участникам СВО также предоставили право бесплатного пользования платной парковкой на территории 47 региона.