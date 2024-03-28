Мошенники научились подделывать голоса родных потенциальной жертвы

Одна из популярных схем обмана в последнее время связана с использованием нейросетей. Мошенники научились имитировать голоса знакомых и родных своих жертв, выманивая у них деньги.

Для того, чтобы вынудить человека сообщить нужные сведения или перевести деньги, мошенники выходят на контакт с ним, представляясь знакомыми, родными или коллегами. При этом они используют специальные программы, чтобы максимально точно воспроизвести голос жертвы.

Подобные манипуляции производятся, разумеется, после того, как мошенники заполучат доступ к аккаунта жертвы.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, эксперты рекомендуют связываться напрямую с близким человеком, чтобы понять, действительно ли ему нужны деньги.