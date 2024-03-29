Житель Киришей погиб в зоне СВО

В Киришах Ленобласти простились с погибшим в ходе спецоперации местным жителем Владимиром Голых.
Мужчина служил в рядах ВС РФ в звании ефрейтора.
Проводить в последний путь бойца пришли его родные и близкие, а также представители администрации и местные жители. Владимира Голых похоронили с воинскими почестями под троекратный оружейный залп.
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29.03.2024 133