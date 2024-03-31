Названы две самые угоняемые в России марки автомобилей

В целом по России за последние три месяца количество краж авто снизилось. При этом предпочтения угонщиков немного поменялись.

По данным аналитиков страхового дома ВСК, в первом квартале этого года количество краж автомобилей в России уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом изменился и список наиболее угоняемых марок и моделей.

Как пишет портал «Известия», самый заметный прирост угонов был зафиксирован в Воронежской области — в два раза по сравнению с I кварталом 2023 года.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге ситуация, наоборот, улучшилась. В столичном регионе доля краж авто сократилась с 75% до 50% от общего количества происшествий. А в Северной столице — уменьшилось вдвое.

Что касается предпочтений угонщиков, то в 2024 году лидерами стали Hyundai и внезапно BMW (по 30% от всех угонов на каждую марку). При этом ранее этот антирейтинг возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%).

Самыми популярными моделями у злоумышленников по итогам прошлого года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe.