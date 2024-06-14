В Черенцово ситуация с водой не меняется из года в год: что происходит?

В редакцию ivbg снова с просьбой об огласке происходящего обратились жители Тихвинского района. В посёлке Черенцово никак не могут урегулировать вопрос с водой. По словам местных, это вызывает множество бытовых проблем, особенно в летний период. Рассказываем о происходящем.

Что с водой?

В населённом пункте всего один водный источник — колонка, вода в которой, по словам местных жителей, не пригодна для питья и имеет запах сероводорода.

«Качество питьевой воды источника нецентрализованного питьевого водоснабжения (артезианской скважины), расположенной вблизи железнодорожного моста не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: выявлено превышение нормативных значений по органолептическим показателям (запах при 20°C, мутность) и предельно-допустимой концентрации химического вещества (массовая концентрация общего железа)», — сказано в ответе территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти в Тихвинском районе от 8 июня 2023 года.

Круглогодично в Черенцово проживают около 20 человек, но летом число жителей доходит до сотни, а то и двух. Дачный сезон в посёлке уже давно в разгаре, поэтому местные в очередной раз обращают внимание общественности на проблему.

Ближайшим местом от деревни, где есть центральное водоснабжение, является посёлок Свирь. Он находится в шести км пути, что не позволяет всем желающим добраться до него, к тому же быстро. А иногда приходится выезжать и ещё дальше — до Цвылёво. Это примерно в 15 км от обсуждаемого населённого пункта.

О водной проблеме в Черенцово мы уже писали в 2022 году. Создание общего источника на средства проживающих — одно из возможных решений тогда и сейчас. Но жители против. Причин этому несколько, где одна вытекает из другой. Первые попытки не дали результата — в доступе оказалась только техническая вода. Поэтому неизвестно, в каком месте делать скважину для питьевой. К тому же бурить следует на глубину от ста метров. Стоимость подобных работ влетит в копеечку, а большинство местных — пенсионеры, которые не располагают большими суммами.

Ситуация как-то изменилась?

В январе 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск администрации Цвелёвского поселения о передаче для эксплуатации и обслуживания в «Водоканал» четырёх бесхозяйственных объектов, которые могли бы разрешить ситуацию. Речь идёт о водонапорной башне, сети водоснабжения в 23 метра протяжённостью и двух артезианских скважинах. Суд постановил, что администрация не исправила замечания к схеме водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

«Затраты на капитальный ремонт существующих объектов, строительство новых линейных объектов и установка станции водоподготовки за счёт средств Ленинградской области, исходя из количества водопотребления будущих абонентов в поселке (56 человек), экономически не целесообразна», — гласит документ.

Жители отмечают, что прокурор разъяснил следующее: согласно части 9 статьи 7 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» при отсутствии на территории поселения централизованной системы холодного водоснабжения местные власти организуют нецентрализованное водоснабжение (подземные источники — прим.ред.) или подвоз питьевой воды. В первом случае администрация должна заняться разведкой и разработкой подземных источников.

«Мы не просим централизованной системы. Нам бы хоть одну скважину, но хорошую. Колодцы у нас не идут, много, очень много верховой воды», — поясняют местные.

Что думают об этом задействованные лица?

Про скважину жители и написали в соцсети «ВКонтакте» под постом с прямой линией Александра Дрозденко на странице «Приёмная губернатора ЛО в Тихвинском районе». На комментарий ответила руководитель приёмной главы 47 региона Ирина Булатова.

«К сожалению, не так все просто. Администрация не вправе потратить на это бюджетные деньги. Да и скважина требует проекта со всеми предпроектными изысканиями, и последующего обслуживания», — пояснила бездействие она.

Перед этим Булатова отметила, что ознакомилась с ситуацией в Черенцово.

«Из судебного решения, на выдержки из которого Вы ссылаетесь, следует, что организация централизованного водоснабжения в посёлке на сегодня невозможна. Восстановление (или строительство) и лицензирование скважин процесс длительный и дорогостоящий, тем более, что существующие скважины являются бесхозяйными и длительное время не обслуживались и не эксплуатировались. Тем не менее при утверждении схемы водоснабжения поселения администрация Цвылевского поселения указывает ГУП «Водоканал» на необходимость источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. ГУП «Водоканал» в техническом задании на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в Тихвинском районе, в приложении 1 перечня ОКС, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, указывает жилые дома посёлка Черенцово. Срок реализации программы 2025-2035 годы. В существующих условиях Тихвинский участок ГУП «Водоканал» обеспечит питьевой водой жителей Черенцово при заключении ими соответствующего договора на поставку, о чем Вы были уведомлены соответствующим письмом», — обозначила руководитель приёмной.

Жители также рассказали, что в летом 2022 года глава Тихвинской администрации Юрий Наумов приезжал в деревню для ознакомления с обстановкой — посмотреть на скважины, которые раньше были в ведении «РЖД». После посещения он выложил пост в соцсетях, где говорилось: «начата процедура, в результате которой эти скважины станут бесхозяйственными и после — передадим в «Водоканал». Администрации Цвылёвского сельского поселения поручено привести пожарные водоёмы в нормальное состояние». Позже запись была удалена, но у жителей остался скриншот.

В последнем ответе администрация Цвелёвского сельского поселения, под чьей опекой находится Черенцово, обозначила срок работ по оборудованию общественного колодца в посёлке. Его организуют по улице Станционная до 1 сентября 2024 года. Однако на заседании тихвинского совета депутатов в конце мая информации об этом нет, что беспокоит жителей Черенцово. Возможно, это просто осталось «за кадром». Будем следить за дальнейшим развитием ситуации.