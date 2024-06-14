В Черенцово ситуация с водой не меняется из года в год: что происходит?

В редакцию ivbg снова с просьбой об огласке происходящего обратились жители Тихвинского района. В посёлке Черенцово никак не могут урегулировать вопрос с водой. По словам местных, это вызывает множество бытовых проблем, особенно в летний период. Рассказываем о происходящем.
Что с водой?
В населённом пункте всего один водный источник — колонка, вода в которой, по словам местных жителей, не пригодна для питья и имеет запах сероводорода.
Круглогодично в Черенцово проживают около 20 человек, но летом число жителей доходит до сотни, а то и двух. Дачный сезон в посёлке уже давно в разгаре, поэтому местные в очередной раз обращают внимание общественности на проблему.
Ближайшим местом от деревни, где есть центральное водоснабжение, является посёлок Свирь. Он находится в шести км пути, что не позволяет всем желающим добраться до него, к тому же быстро. А иногда приходится выезжать и ещё дальше — до Цвылёво. Это примерно в 15 км от обсуждаемого населённого пункта.
О водной проблеме в Черенцово мы уже писали в 2022 году. Создание общего источника на средства проживающих — одно из возможных решений тогда и сейчас. Но жители против. Причин этому несколько, где одна вытекает из другой. Первые попытки не дали результата — в доступе оказалась только техническая вода. Поэтому неизвестно, в каком месте делать скважину для питьевой. К тому же бурить следует на глубину от ста метров. Стоимость подобных работ влетит в копеечку, а большинство местных — пенсионеры, которые не располагают большими суммами.
Ситуация как-то изменилась?
В январе 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск администрации Цвелёвского поселения о передаче для эксплуатации и обслуживания в «Водоканал» четырёх бесхозяйственных объектов, которые могли бы разрешить ситуацию. Речь идёт о водонапорной башне, сети водоснабжения в 23 метра протяжённостью и двух артезианских скважинах. Суд постановил, что администрация не исправила замечания к схеме водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Жители отмечают, что прокурор разъяснил следующее: согласно части 9 статьи 7 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» при отсутствии на территории поселения централизованной системы холодного водоснабжения местные власти организуют нецентрализованное водоснабжение (подземные источники — прим.ред.) или подвоз питьевой воды. В первом случае администрация должна заняться разведкой и разработкой подземных источников.
Что думают об этом задействованные лица?
Про скважину жители и написали в соцсети «ВКонтакте» под постом с прямой линией Александра Дрозденко на странице «Приёмная губернатора ЛО в Тихвинском районе». На комментарий ответила руководитель приёмной главы 47 региона Ирина Булатова.
Перед этим Булатова отметила, что ознакомилась с ситуацией в Черенцово.
Жители также рассказали, что в летом 2022 года глава Тихвинской администрации Юрий Наумов приезжал в деревню для ознакомления с обстановкой — посмотреть на скважины, которые раньше были в ведении «РЖД». После посещения он выложил пост в соцсетях, где говорилось: «начата процедура, в результате которой эти скважины станут бесхозяйственными и после — передадим в «Водоканал». Администрации Цвылёвского сельского поселения поручено привести пожарные водоёмы в нормальное состояние». Позже запись была удалена, но у жителей остался скриншот.
В последнем ответе администрация Цвелёвского сельского поселения, под чьей опекой находится Черенцово, обозначила срок работ по оборудованию общественного колодца в посёлке. Его организуют по улице Станционная до 1 сентября 2024 года. Однако на заседании тихвинского совета депутатов в конце мая информации об этом нет, что беспокоит жителей Черенцово. Возможно, это просто осталось «за кадром». Будем следить за дальнейшим развитием ситуации.