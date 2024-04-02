Боец из Отрадного погиб в зоне СВО

В Кировском районе Ленобласти простятся с земляком Александром Чистяковым, погибшим на СВО. Ему было 27 лет.

Прощание состоится 2 апреля в церкви города Кировск. Похоронят гвардии младшего сержанта на кладбище «Арбузово» на Аллее Славы.

Александр Чистяков родился в Отрадном, окончил техникум водного транспорта в Шлиссельбурге по специальности техник. С 2016 по 2017 год проходил военную службу по призыву ВС РФ.