Боец из Отрадного погиб в зоне СВО

В Кировском районе Ленобласти простятся с земляком Александром Чистяковым, погибшим на СВО. Ему было 27 лет.
Прощание состоится 2 апреля в церкви города Кировск. Похоронят гвардии младшего сержанта на кладбище «Арбузово» на Аллее Славы.
Александр Чистяков родился в Отрадном, окончил техникум водного транспорта в Шлиссельбурге по специальности техник. С 2016 по 2017 год проходил военную службу по призыву ВС РФ.
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