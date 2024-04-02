Боец из Отрадного погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Кировском районе Ленобласти простятся с земляком Александром Чистяковым, погибшим на СВО. Ему было 27 лет.

Прощание состоится 2 апреля в церкви города Кировск. Похоронят гвардии младшего сержанта на кладбище «Арбузово» на Аллее Славы.

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Фото: администрация Кировского района ЛО

Александр Чистяков родился в Отрадном, окончил техникум водного транспорта в Шлиссельбурге по специальности техник. С 2016 по 2017 год проходил военную службу по призыву ВС РФ.

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30.03.2024 136
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