Последние три работы режиссера Кустурицы могут стать о России

Об этом деятель кино заявил в беседе с президентом России.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы деятельно кино признался, что хочет завершить карьеру, но перед этим снимет три работы, которые будут посвящены нашей стране.

Впрочем, Владимир Путин считает, что уходить на пенсию известному режиссеру пока рано.

До сегодняшнего дня Вы так много сделали и, мне кажется, сделаете не меньше еще. Заслуги очевидны, но дело даже не в заслугах, а в вашем таланте и умении проникнуть в суть того, что вы излагаете, — заявил президент.