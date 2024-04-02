Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 3 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 14,20,21 ограничение скорости движения в направлении на г.Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

— км 16 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

— км 19+453, км 39+513 ( путепровод через ж/д переезд) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

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М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 620-624 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка металлических решеток на водоотводные лотки.

— км 652-653 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 360-361 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

— км 360-361 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка тротуара и бардюрного камня.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и выправка дорожных знаков;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков ;

— км 100+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-6 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

— км 0-27, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

— км 17-19 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

— км 2-145, км 48-71(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.