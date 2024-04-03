В зоне подтопления в Тихвине оказались 54 придомовых участка

Районная администрация приводит оперативную информацию по паводку в Тихвине.
Как передает администрация Тихвинского района, в общей сложности уже выставлено более полукилометра мостков. Также подготовлен пункт размещения для местных жителей.
Администрация обеспечит подвоз продуктов и воды местным жителям, которые не могут или не хотят выйти. Также разработаны схемы объездов в случае затопления улиц.
Круглосуточно ведется мониторинг. Спасатели и дежурная служба администрации работают в круглосуточном режиме, — указано в сообщении.
На данный момент в зоне подтопления находятся 54 придомовых участка.
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