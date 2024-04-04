Песков опроверг заявление Зеленского о якобы планирующейся в РФ мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.
«Это неправда», – сказал Песков.
Ранее, как сообщали украинские СМИ, Зеленский заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
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