Больше 116 тысяч ленинградцев выбрали, где они хотят видеть новые скверы, парки, площади и набережные

В лидерах по числу проголосовавших в процентном соотношении от населения — Подпорожье, Коммунар и Тосно. Большей активности хочется от жителей Кудрово, Колтушей, Приозерска, Янино-1 и Кингисеппа.

«Проголосовать просто: заходите на сайт, выбираете свой населенный пункт и территорию. Победившие пространства после обсуждения с ленинградцами, разработки проектов и отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда»», — напомнил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.