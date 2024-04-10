Местами в регионе температура воздуха уже достигла 23 градусов. В Петербурге тепло также идет на рекорд.

Облака покидают Ленинградскую область и Санкт-Петербург. А значит — прогрев воздуха в регионах начнется ускоренными темпами.

По данным синоптика Александра Колесова, в Сланцах, например, уже 23 градуса тепла, а в Петербурге — +16,2, и это не предел.

Ещё полградуса и перекроем прошлый рекорд. А сколько градусов будет в итоге сегодня, даже трудно сказать, может и до 23 дотянуть, — поделился синоптик.