График отключений электричества в Ленобласти с 15 апреля

Плановые работы будут проводиться до 21 апреля.

В некоторых населенных пунктах Ленинградской области на следующую неделю запланированы плановые работы на электросетях. График отключений 12 апреля публикует ЛОЭСК в своем Телеграм-канале.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении.