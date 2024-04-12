График отключений электричества в Ленобласти с 15 апреля

Плановые работы будут проводиться до 21 апреля.
В некоторых населенных пунктах Ленинградской области на следующую неделю запланированы плановые работы на электросетях. График отключений 12 апреля публикует ЛОЭСК в своем Телеграм-канале.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении.
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