Из-за чего Иран атаковал Израиль

Иран около 02:00 мск атаковал Израиль беспилотниками (БПЛА) и ракетами. Были задействованы 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Это первая прямая атака Ирана по Израилю. Она стала ответом на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате удара погибли 13 человек, среди них – пятеро офицеров и двое генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Власти Ирана и Сирии заявили, что в результате удара Израиля консульство полностью уничтожено. Иранская сторона посчитала эту бомбардировку ударом по своей территории. А гибель командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими Иран восприняла как тяжелую потерю.

Израиль заявил, что уничтоженная постройка не обладала дипломатическим статусом. Сразу же после авиаудара Иран анонсировал ответные меры в сторону Израиля.