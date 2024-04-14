Циклон «Ксанти» испортит погоду в Ленобласти 15 апреля

Автор: Сергей Агутин
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Дождь
Фото: Baltphoto.ru

На территории Ленинградской области 15 апреля будет преимущественно облачно. Днем местами небольшой дождь.

Температура воздуха ночью +1… +6 °C, днем +4… +9 °C. Ветер ночью юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Синоптики объясняют перемену погоды приходом циклона «Ксанти» (Xanthe) и связанными с ним атмосферными фронтами.

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