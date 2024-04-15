Собака нашла наркотики на прогулке во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 14 апреля около 16:00 обратился 37-летний житель Всеволожска. Он гулял с собакой возле Бездонного озера и нашел подозрительный сверток, перемотанный изолентой.

Питомец начал кружить возлей корней дерева, где лежал пакет. Его извлекли полицейские. Экспертиза установила, что внутри находилось около 300 грамм синтетических наркотиков.

Устанавливается, как сверток оказался в лесу. Решается вопрос об уголовном деле.