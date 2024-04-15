Как справиться со страхом темноты у ребенка?

Как помочь ребенку справиться со страхом темноты, рассказывает детский психиатр Владимир Скавыш.

«Справиться с боязнью темноты поможет успокаивающая атмосфера перед сном. Можно почитать ребенку сказки или рассказать добрые истории из своего детства. Желательно, чтобы истории учили храбрости. Также успокоиться перед ночным отдыхом помогут свежий воздух и стакан теплого молока», – сообщил Владимир Скавыш

Врач посоветовал проветривать комнату и сократить использование гаджетов перед сном, а также следовать строгому распорядку дня, чтобы ребенок ложился спать в одно время. Эксперты также отмечают, что здоровый и крепкий сон ребенка можно обеспечить только при полной темноте.