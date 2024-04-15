Дрозденко поручил навести прядок с автобусным маршрутом в Подпорожье

Глава 47-го региона проводит прямую телефонную линию с жителями.

К Александру Дрозденку в ходе прямой телефонной линии 15 апреля обратился житель Подпорожского района. Мужчина попросил главу региона помочь скорректировать автобусный маршрут на ж/д станции «Свирь», учитывая график следования «Ласточки».

Дело в том, что маршруты не совпадают — последний автобус уезжает в 21:00, не дожидаясь при этом прибытия состава из Петербурга. Как итог — местным жителям приходится добираться домой пешком, на попутках или на такси.

Александр Дрозденко поручил главе Подпорожского муниципального района Александру Кялину навести порядок и состыковать расписания транспорта.

Я всегда прошу своих коллег состыковывать расписание и электричек, и автобусов, потому что эти разрывы нелогичны, — заявил Дрозденко.