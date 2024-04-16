Подростку выстрелили в голову из пистолета в Ленобласти

Рваную рану лба получил 15-летний подросток в Сланцах из-за 18-летнего хулигана, который выстрелил ему в голову из пневматического пистолета.

Преступление произошло 15 апреля в подъезде дома на улице Максима Горького. Пострадавшего госпитализировали в больницу, угрозы жизни и здоровья ребенку нет.

В отношении 18-летнего заведено уголовное дело о хулиганстве.