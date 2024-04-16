Мошенника в федеральном розыске задержали во Всеволожском районе

В поселке Бугры Всеволожского района полицейские задержали 42-летнего мужчину в федеральном розыске. Преступник украл у компании из Санкт-Петербурга один миллион рублей.

В августе 2021 года в отношении мужчины было заведено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако в феврале 2024 года он скрылся от суда. В марте 2024 года мошенника объявили в федеральный розыск.