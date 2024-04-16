Сезонные маршруты для дачников запустят в Ленобласти

С 27 апреля дачникам из Санкт-Петербурга будет удобнее добираться от станций метро до садоводств.

«Эти маршруты нужны. С началом дачного сезона огромное число петербуржцев постоянно выезжает на свои участки в Ленинградской области. Летом численность населения 47 региона становится в разы больше. Для удобства пассажиров ряд маршрутов следует от станций метро до садоводств», – рассказал Михаил Присяжнюк, председатель областного комитета по транспорту

С 27 апреля в Ленинградской области возобновят работу сезонные маршруты:

№ 468 (СМ «Восход» — Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко»);

№ 515 (Садоводство «Сады» — Санкт-Петербург, ст. метро «Ломоносовская»);

№ 596К (Кобона — Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко»).

Узнать подробнее о расписании и интервалах движения транспорта можно по телефону перевозчика 309-10-10.