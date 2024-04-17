Мошенница завладела квартирой умершей женщины из Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в мошенничестве задержана 61-летняя уроженка Вологды, проживающая в Санкт-Петербурге. Она завладела квартирой умершей женщины в Мурино.

Документы новая хозяйка получила в начале марта, прежняя владелица умерла в ноябре 2023 года. У полиции есть основания полагать, что квартира была зарегистрирована на женщину в обход законных наследников.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. Выясняются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

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05.02.2021 4267
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