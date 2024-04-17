На Ленобласть 18 апреля обрушатся заморозки до -9°С

При этом осадков в четверг не ожидается.
Как передает МЧС по Ленинградской области, 17 апреля столбики термометров местами опустятся до минус девяти градусов в ночное время суток. Днем будет уже гораздо теплее — в пределах 1-6 градусов выше нуля.
Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении.
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17.04.2024 94