На Ленобласть 18 апреля обрушатся заморозки до -9°С

При этом осадков в четверг не ожидается.

Как передает МЧС по Ленинградской области, 17 апреля столбики термометров местами опустятся до минус девяти градусов в ночное время суток. Днем будет уже гораздо теплее — в пределах 1-6 градусов выше нуля.

Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении.