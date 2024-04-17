Аллергикам напомнили график цветения растений, вызывающих недомогание

Эксперты Роскачества представили подробную таблицу.

Пока большинство людей наслаждаются приходом весны, аллергики вынуждены сталкиваться с последствиями пробуждения природы. Это различные аллергические реакции, вызываемые в том числе и некоторыми растениями.

Роскачество представило в своем Телеграм-канале подробный календарь цветения деревьев и растений, нередко являющихся причиной аллергии у людей.