Аллергикам напомнили график цветения растений, вызывающих недомогание

Эксперты Роскачества представили подробную таблицу.
Пока большинство людей наслаждаются приходом весны, аллергики вынуждены сталкиваться с последствиями пробуждения природы. Это различные аллергические реакции, вызываемые в том числе и некоторыми растениями.
Роскачество представило в своем Телеграм-канале подробный календарь цветения деревьев и растений, нередко являющихся причиной аллергии у людей.
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