Аллергикам напомнили график цветения растений, вызывающих недомогание

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Эксперты Роскачества представили подробную таблицу.

Пока большинство людей наслаждаются приходом весны, аллергики вынуждены сталкиваться с последствиями пробуждения природы. Это различные аллергические реакции, вызываемые в том числе и некоторыми растениями.

Роскачество представило в своем Телеграм-канале подробный календарь цветения деревьев и растений, нередко являющихся причиной аллергии у людей.

photo_2024-04-15_13-21-51
Фото: Роскачество/ Телеграм
Вам будет интересно
Аллергикам напомнили график цветения растений, вызывающих недомогание роскачество, аллергия
Названы 7 продуктов, которые кажутся полезными только на первый взгляд
В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении...
19.02.2024 1442
Автор