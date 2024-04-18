В Ленобласти близится сезон охоты: на кого можно пойти уже с 20 апреля

На территории области начинается сезон весенней охоты. Добывать можно будет гуся, утку, вальдшнепа, тетерева и глухаря, при этом сроки открытия охоты различаются в зависимости от районов.

Так, в первой зоне Ленобласти, куда входят Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Киришский, Тосненский районы, охота на утку и гуся открывается с 20 апреля, отметили в пресс-службе правительства региона.

Во второй зоне — Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы — с 27 апреля.

Тем временем на глухаря, тетерева и вальдшнепа охотиться можно будет с 27 апреля в первой зоне, а во второй с 4 мая.