В Петербурге оштрафовали пассажира Пулково. Он опоздал на самолет и перелез через забор

Суд Санкт-Петербурга оставил в силе штраф за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности в аэропорту «Пулково».

Согласно материалам дела, около полуночи 17 ноября 2023 года пассажир перелез через металлическое ограждение, не предъявляя посадочный талон, на пункте проверки документов в зоне предполетного досмотра.

Мировой суд постановил признать мужчину виновным и оштрафовать в 20 тысяч рублей. Пассажир подал жалобу, в которой просил отменить постановление как незаконное и необоснованное, а также отменить производство по делу.

Согласно объяснению пассажира, правонарушение совершил «ввиду стресса, обусловленного опозданием на самолет». Мужчина также настаивал, что не имел злого умысла. Но суд оставил постановление без изменений.