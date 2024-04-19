Опубликован подробный график отключений электричества в Ленобласти на следующей неделе

Плановые работы будут проводиться до 28 апреля.
Как сообщает ЛОЭСК, в некоторых населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе запланированы плановые работы на электросетях. Отключения будут проходить с 20 по 28 апреля.
График работ 19 апреля появился Телеграм-канале компании.
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