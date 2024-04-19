Опубликован подробный график отключений электричества в Ленобласти на следующей неделе

Плановые работы будут проводиться до 28 апреля.

Как сообщает ЛОЭСК, в некоторых населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе запланированы плановые работы на электросетях. Отключения будут проходить с 20 по 28 апреля.

График работ 19 апреля появился Телеграм-канале компании.