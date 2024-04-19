Аналитика. ФосАгро нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 3 млн тонн за первые три месяца года

В свободном доступе появилась занятная аналитика от Группы «ФосАгро», чьи предприятия работают в Волхове (Ленинградская область), а также в Вологодской, Мурманской и Саратовской областях. Деятельность промышленных предприятий, направленная на обеспечение продовольственной безопасности страны, показала в 1 квартале 2024 года рекордные показатели выпуска агрохимической продукции —рекордные 3 млн тонн.

Основные результаты операционной деятельности по итогам первой четверти текущего года отразил в своем выступлении на заседании Правления компании генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. И вот они:

♦ За 1 квартал 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 6,9% к уровню прошлого года и составило 3,005 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2% — до 2,260 млн тонн.

♦ Производство основных сырьевых ресурсов за 1 квартал 2024 года выросло на 3,6% к уровню прошлого года в основном благодаря росту выпуска фосфорной и серной кислот на 5,4% и 4,7%, соответственно.

♦ Общие продажи удобрений за 1 квартал 2024 года выросли на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 3 млн тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 16%.

Говоря о результатах прошедшего квартала, я бы хотел отметить, что впервые в истории компании квартальный выпуск агрохимической продукции превысил 3 млн тонн. Этот показатель в основном связан с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса. За 3 месяца 2024 года выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 9,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,26 млн тонн, — отметил Михаил Константинович.

Рост выпуска фосфорных удобрений был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также увеличением объемов выпуска аммиака. Производство фосфорной кислоты, как основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за 1 квартал 2024 года выросло на 5,4% к уровню прошлого года и составило практически 900 тыс. тонн. Данный рост был обусловлен проведенной ранее модернизацией производственных агрегатов и увеличением эффективности использования оборудования.

Производство серной кислоты за 1 квартал 2024 года выросло на 4,7% и составило 2,175 млн тонн. Этот прирост производства связан с ростом эффективности эксплуатации установки по производству серной кислоты в Череповце и вводом нового производства серной кислоты в Балаково (Саратовская область) в конце 2023 года.

А рост продаж продукции компании в 1 квартале 2024 года на более чем 11% был обеспечен ростом производственных показателей, в том числе после выхода на проектную мощность агрегатов на Волховской площадке в Ленобласти.

Как сообщается в официальном аналитическом пресс-релизе компании, к 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе дополнительные мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн DAP. А в Череповце (Вологодская область) и Волхове в 2024 году планируется окончание реализации проектов по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тысяч тонн.