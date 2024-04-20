Санитара из Беларуси задержали в Ленобласти

Возле пансионата для пожилых людей рядом с Раздолинским озером в Сосново 19 апреля полицейские задержали 27-летнего гражданина Беларуси.

На родине молодого человека ищут за уклонение от воинской службы. В доме престарелых иностранец работал санитаром.

В Беларуси уголовное дело в отношение молодого человека заведено еще в 2017 году. О задержании в Сосново оповещен инициатор розыска.