Санитара из Беларуси задержали в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Возле пансионата для пожилых людей рядом с Раздолинским озером в Сосново 19 апреля полицейские задержали 27-летнего гражданина Беларуси.

На родине молодого человека ищут за уклонение от воинской службы. В доме престарелых иностранец работал санитаром.

В Беларуси уголовное дело в отношение молодого человека заведено еще в 2017 году. О задержании в Сосново оповещен инициатор розыска.

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05.10.2022 4453
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