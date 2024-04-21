На восьми трассах Ленинградской области 21 апреля ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;
— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;
— км 169-171, км 192-193 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
— транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
— транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.