Во Мге мать задушила своего 8-месячного ребенка

Женщина перестала выходить на связь, а позже в ее квартире обнаружили ребенка без признаков жизни.

Полиция выясняет обстоятельства гибели новорожденного малыша во Мге. Как стало известно «Фонтанке«, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что ее дочь не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова полицейские позвонили в квартиру, но им никто не открывал. Пришлось вскрывать дверь. В жилом помещении правоохранители обнаружили страшное — бездыханное тело малыша. Матери внутри не было.

Обстоятельства трагедии выясняет следственный комитет.