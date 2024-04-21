Во Мге мать задушила своего 8-месячного ребенка

Женщина перестала выходить на связь, а позже в ее квартире обнаружили ребенка без признаков жизни.
Полиция выясняет обстоятельства гибели новорожденного малыша во Мге. Как стало известно «Фонтанке«, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что ее дочь не выходит на связь.
Прибывшие на место вызова полицейские позвонили в квартиру, но им никто не открывал. Пришлось вскрывать дверь. В жилом помещении правоохранители обнаружили страшное — бездыханное тело малыша. Матери внутри не было.
Обстоятельства трагедии выясняет следственный комитет.
Вам будет интересно
Ребенок нашел петарду на улице и решил ее поджечь. В Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии 13-летнего школьника после взрыва петарды. Как передает...
21.04.2024 36