В США приняли законопроект о помощи Украине. На что направят $60,84 млрд?

Американцы заберут более половины выделенных ими денег на свои нужды и обеспечение собственных интересов в Украине.

Более трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на восполнение арсеналов американской армии, сократившихся после военных поставок. Еще 11,3 млрд потратят на деятельность военных США в регионе. Например, на обучение ВСУ и поддержание военных баз в странах восточного фланга НАТО.

На закупку новых вооружений для Украины направят $13,8 млрд. Более 7,8 млрд заложены для покрытия дефицита украинского бюджета. Сумма предоставлена в кредит – это условие республиканцев. Остальные средства пойдут на государственные нужды Украины. Например, усиление правоохранительных органов.

Законопроект обязывает Джо Байдена в течение 45 дней представить стратегию по дальнейшей поддержке Украины. Она должна быть «рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США».