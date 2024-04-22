В США приняли законопроект о помощи Украине. На что направят $60,84 млрд?

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Доллары
Фото: Baltphoto.ru

Американцы заберут более половины выделенных ими денег на свои нужды и обеспечение собственных интересов в Украине.   

Более трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на восполнение арсеналов американской армии, сократившихся после военных поставок. Еще 11,3 млрд потратят на деятельность военных США в регионе. Например, на обучение ВСУ и поддержание военных баз в странах восточного фланга НАТО.

На закупку новых вооружений для Украины направят $13,8 млрд. Более 7,8 млрд заложены для покрытия дефицита украинского бюджета. Сумма предоставлена в кредит – это условие республиканцев. Остальные средства пойдут на государственные нужды Украины. Например, усиление правоохранительных органов.

Законопроект обязывает Джо Байдена в течение 45 дней представить стратегию по дальнейшей поддержке Украины. Она должна быть «рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США».

Вам будет интересно
В США приняли законопроект о помощи Украине. На что направят $60,84 млрд?
В США предложили создать новую ядерную державу возле границ России
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2420
Автор