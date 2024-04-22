На десяти автобусных маршрутах Ленобласти выявлены нарушения

Всего региональный Комитет по транспорту проверил 24 маршрута.

С 15 по 21 апреля Комитет Ленинградской области по транспорту проверил 24 автобусных маршрута. На некоторых из них (105А, 205, 401, 402, 431, 546, 533, 565, 639А, 885) были зафиксированы нарушения в соблюдении расписания движения автобусов.

Тем временем на маршрутах 550, 572А, 618, 680 частично не выполнились запланированные рейсы.

Специалисты профильного комитета уже проинформировали руководство транспортных предприятий о найденных недочетах. Перевозчики провели инструктаж водителей о необходимости выполнения должностных обязанностей.