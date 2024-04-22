Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 22 апреля

Так, в период с 15 по 21 апреля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 12 раз. При этом неделей ранее число вызовов специалистов было на 15 больше.

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