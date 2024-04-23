В офисе Зеленского заявили о начавшейся третьей мировой войне

По словам одного из советников главы киевского режима, Россия уже ведет противоборство с Европой.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что третья мировая война уже началась, назвав сторонами конфликта Россию и Европу.

Третья мировая война уже идет… Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война, — заявил он в интервью Opinion Internationale