В офисе Зеленского заявили о начавшейся третьей мировой войне

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам одного из советников главы киевского режима, Россия уже ведет противоборство с Европой.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что третья мировая война уже началась, назвав сторонами конфликта Россию и Европу.

Третья мировая война уже идет… Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война, — заявил он в интервью Opinion Internationale
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