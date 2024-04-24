В Ленобласти появился новый город

Тельмановское сельское поселение стало городом.

В Ленинградской области принят в третьем окончательном чтении закон, наделяющий Тельмановское сельское поселение статусом города. Документ подписали депутаты регионального ЗакСа. Об этом 24 апреля сообщает 47news.

В окончательную силу документ вступит после подписания губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Также ранее стало известно, что с карты Ленинградской области пропадет один населенный пункт. Речь идет о деревне Кайболово в Кингисеппском районе.