В Ленобласти появился новый город

Тельмановское сельское поселение стало городом.
В Ленинградской области принят в третьем окончательном чтении закон, наделяющий Тельмановское сельское поселение статусом города. Документ подписали депутаты регионального ЗакСа. Об этом 24 апреля сообщает 47news.
В окончательную силу документ вступит после подписания губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
Также ранее стало известно, что с карты Ленинградской области пропадет один населенный пункт. Речь идет о деревне Кайболово в Кингисеппском районе.
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24.04.2024 16