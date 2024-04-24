Жителей Пикалево предупредили об отключении воды 25 апреля

На очистных сооружениях города будут проводиться плановые работы.

Леноблводоканал сообщает о том, что с полуночи 25 апреля в Пикалево Бокситогорского района отключат холодное водоснабжение. Как указано в сообщении, это необходимо для проведения плановых работ на водоочистных сооружениях.

Всего под отключение попадут 208 многоквартирных и 250 частных домов, 12 социальных объектов, а также котельная.

Подачу воды планируют возобновить к утру. Также будет организован подвоз воды. Для этого нужно будет позвонить в диспетчерскую службу по номеру: 8(81366)40-101.