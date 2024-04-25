Росгвардейцы предотвратили хищение более 8 млн рублей у пожилой петербурженки

В Санкт-Петербурге 77-летняя местная жительница 23 апреля чуть не лишилась денег из-за мошенника. Спасти женщину от злоумышленника удалось сотрудникам банка и Росгвардии.
Пенсионерку заметили с подозрительным мужчиной в отделении банка на Московском проспекте. Женщина хотела снять со счета более 8 миллионов рублей. Сотрудница банка что-то заподозрила и обратилась в правоохранительные органы.
Прибывшие росгвардейцы задержал на месте 30-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По предварительным данным, задержанный помог пенсионерке продать ее квартиру во Фрунзенском районе и сопроводил в банк для снятия денег.
Задержанный оказался жителем Хабаровского края, ранее судимым за незаконную рубку леса.
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05.02.2021 4316