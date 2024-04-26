Пассажиры ударили таксиста ножом в шею в Выборге

В полицию Выборгского района 25 апреля около 08:00 сообщили о госпитализации 48-летнего таксиста. У мужчины врачи диагностировали резаную рану шеи.

По предварительным данным, пострадавший посадил к себе в машину нескольких пассажиров. В дороге один из них ударили водителя ножом в шею.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленников ищут.