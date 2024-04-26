Пассажиры ударили таксиста ножом в шею в Выборге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Такси
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Выборгского района 25 апреля около 08:00 сообщили о госпитализации 48-летнего таксиста. У мужчины врачи диагностировали резаную рану шеи.

По предварительным данным, пострадавший посадил к себе в машину нескольких пассажиров. В дороге один из них ударили водителя ножом в шею.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленников ищут.

Вам будет интересно
Пассажиры ударили таксиста ножом в шею в Выборге Ленинградская область, Выборг
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15451
Автор