Пассажиры ударили таксиста ножом в шею в Выборге

В полицию Выборгского района 25 апреля около 08:00 сообщили о госпитализации 48-летнего таксиста. У мужчины врачи диагностировали резаную рану шеи.
По предварительным данным, пострадавший посадил к себе в машину нескольких пассажиров. В дороге один из них ударили водителя ножом в шею.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленников ищут.
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