Традиционно начало мая воспринимается как повод для отдыха. Ведь для россиян это начало майских праздников, в том числе и Дня весны и труда. Но далеко не все могут рассказать, какую историю имеет Первомай и как менялись название и традиции праздника.

Когда появилась традиция отмечать 1 мая?

Если углубиться в историю, то ещё в древности наши предки устраивали масштабные празднования, которые приходились на конец апреля - начало мая. Таким образом они старались умилостивить богов перед началом работы на полях.

Жители Древней Греции и Древнего Рима в последний весенний месяц устраивали большой праздник в честь богини Майи, которая была покровительницей земледельцев. Славяне отмечали уход весенних холодов и приветствовали богиню Живу, которая, по поверью, имела силу оживлять природу. Во время торжеств люди устраивали купания в холодной воде и жгли обрядовые костры на берегах рек.

Как Первомай связан с трудящимися?

Два века назад рабочий день бедняка длился от 12 до 15 часов, что естественно сильно утомляло народ.

21 апреля 1856 года в Австралии прошли марши протеста рабочих, которые требовали сократить рабочий день до восьми часов и при этом не уменьшать зарплату. Им удалось добиться своего.

Успешные забастовки австралийцев вдохновили на борьбу за свои права американцев. 1 мая 1886 года во многих городах США прошли массовые акции протестов. Их центром протестов стал Чикаго, где на улицы вышли около 40 000 рабочих, которые требовали сокращение рабочего дня до восьми часов. Демонстранты были жестоко разогнаны полицейскими, а уже на следующий день около тысячи рабочих остались на улице без работы.

Массовые увольнения подвигли рабочий класс на новую волну недовольства. Во время новых демонстраций многие митингующие были расстреляны. В память о погибших Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1890 года Днём солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием восьмичасового рабочего дня и другими социальными требованиями. Праздник стал ежегодным.

Как отмечали 1 мая в России?

В Российской империи впервые Первомай отметили в 1890 году в Варшаве. В следующем году радовался Дню трудящихся всего мира Петербург, правда подпольно. Впервые в России 1 мая открыто праздновали только в 1917-м. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». И уже в 1918 году в послереволюционной России был принят закон о том, что 1 мая будет отмечаться на общегосударственном уровне.

Что касается названий, изначально праздник величали Днём Интернационала. С 1930 года он был известен как Праздник международной солидарности пролетариата. В годы Великой Отечественной войны день торжества переименовали в Боевой праздник международного пролетариата. Только после этого появилось официальное название - Международный день труда. С 1997 года 1 мая россияне отмечают День весны и труда.

Как празднуют 1 мая в современной России?

Традиция проводить в этот день демонстрации сохранилась. Митинги проводят политические партии и профсоюзы. Многие с удовольствием в первый майский день выходят на свои дачные или садовые участки, и проводят торжество, работая на земле. Люди также часто выезжают 1 мая на пикник с семьей или друзьями.

Где ещё в мире отмечают 1 мая?

Первый день мая официально отмечают как национальный праздник более 60 стран мира. В том числе в Австрии, Франции, Китае, Турции, Бельгии и других. Некоторые также имеют свой национальный День труда, но празднуют его в другой день. Например, в США его отмечают в первый понедельник сентября.