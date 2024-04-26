Имущество на 350 тысяч рублей украли из дома во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 25 апреля обратился 53-летний хозяин дома в деревне Агалатово. В его жилище побывал вор.
Чтобы попасть в помещение, злоумышленник разбил окно. Его добычей стали ноутбук, наручные часы, золотые цепочки и кулоны. Ущерб хозяина оценен примерно в 350 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вам будет интересно
В полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что пришла в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь, однако...
21.05.2023 1152