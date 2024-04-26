Имущество на 350 тысяч рублей украли из дома во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района 25 апреля обратился 53-летний хозяин дома в деревне Агалатово. В его жилище побывал вор.

Чтобы попасть в помещение, злоумышленник разбил окно. Его добычей стали ноутбук, наручные часы, золотые цепочки и кулоны. Ущерб хозяина оценен примерно в 350 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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21.05.2023 1152
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