В Ленобласти 27 апреля местами подморозит до -1°С

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Также на регион опустится туман.

Согласно прогнозу МЧС, в субботу, 27 апреля, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя в основном пройдут на востоке региона. Также ведомство предупреждает о тумане.

Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, местами до -1 гр., днем +9…+14 гр., местами до +16 гр, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
В Ленобласти 27 апреля местами подморозит до -1°С погода, мчс, Ленобласть
Синоптик рассказал, когда в Ленобласти и Петербурге снова потеплеет до +20
По словам метеоролога, уже с 26 апреля температура воздуха в регионах начнет постепенно расти. Погода в Петербурге и Ленобласти с 26...
26.04.2024 47
Автор