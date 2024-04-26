В Ленобласти 27 апреля местами подморозит до -1°С

Также на регион опустится туман.

Согласно прогнозу МЧС, в субботу, 27 апреля, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя в основном пройдут на востоке региона. Также ведомство предупреждает о тумане.

Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, местами до -1 гр., днем +9…+14 гр., местами до +16 гр, — указано в сообщении.